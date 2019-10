“No puede quedar de lado que la comunidad LGBT también se le llame grupo minoritario y que no podamos luchar por tener leyes que protejan sus derechos. Yo no ocupo casarme, yo ya estoy con una persona de mi mismo sexo. Pero no por eso no voy a apoyar lo que un grupo, como lo llaman, minoritario, hoy lo pide”, señaló el legislador de Guaymas.