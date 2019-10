“Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar y por eso lo celebro, porque no sólo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial y al Poder Legislativo. Todo el gobierno de arriba para abajo y que no haya impunidad”, dijo el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.