“Es un doble discurso: cuando al presidente le conviene denunciar a quienes ganan más que él, lo hace y cuando no le conviene guarda silencio. A los denunciados no sólo les bajan el sueldo, sino que los exponen como los que no quieren ser parte de la austeridad republicana”, señaló Ixchel Cisneros, integrante del colectivo Seguridad sin Guerra.