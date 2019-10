"La polución ha demostrado ser más persistente, y la exposición a ella mucho más dañina de lo que se esperaba", escribió Jonathan Mingle, periodista especializado en medioambiente, en The New York Review of Books. "Décadas de minucioso estudio científico ha sacado a la luz la magnitud del desastre de la polución del aire". Más se conoce, más se asocia ese problema a la mortalidad humana.