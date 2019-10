Este hecho deja en evidencia que la actividad humana no sólo ha afectado a las tierras o a los mares, sino que también ha perjudicado la bóveda celeste. Por esta razón, el grupo Cities at Night (Ciudades de noche), en un trabajo en conjunto con la NASA y la Agencia Espacial Europea, lanzó una plataforma llamada Lost At Night con la que cualquier persona puede tomar fotos desde el espacio y así conocer la contaminación lumínica que pende sobre ellos.