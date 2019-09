“Ella nunca pudo hacer que su marca volara muy alto porque al final cuando murió su hija ella no pudo hacer nada, se puso tan triste que se sentía muy vacía. Cuando ella murió me sentía vacía y triste pero me di cuenta que es por ella que soy famosa, yo quiero dar ese empujón ahora que está en el cielo que me vea feliz y orgullosa. Yo no voy a bajar los brazos ni me voy a rendir, voy por más, mi abuelita me dio ese mensaje”, comparte Isabella con profunda emoción.