"Las imágenes explican más de mil palabras y me di cuenta que quería hacer algo que tuviera que ver con eso, a través de lo que ves es una percepción que te creas. Me dijeron que no había manera de incluirlos porque no hay una necesidad de incluir a personas con discapacidad en la publicidad y apenas la estamos generando. Me asusté, pues soy mercadóloga pero no sabía vender; ahí fue cuando empezó", cuenta Lubzik a Infobae México.