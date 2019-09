"Mi mamá sí me apoyó, ella me dice que siempre me va a apoyar en todo lo que o decida, siempre y cuando no deje mi estudio. Sueño con lograr lo que me propongo, desarrollar mi talento a máximo, ya sea en mi carrera o en el modelaje. Ser lo mejor posible, desempeñarme lo mejor posible en todo lo que la vida me ponga, es con lo que sueño, no tengo uno en específico, porque creo que hay que dejarse sorprender por la vida", puntualiza Karina Briones.