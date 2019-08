En uno de sus spots por su Primer Informe de Gobierno, López Obrador asegura que "no es por presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, el precio de las gasolinas, del gas ni la luz, no ha aumentado la deuda pública. Lo que sí aumentó,es el salario mínimo, el cual tuvo un alza de 16% como no había sucedido en 36 años".