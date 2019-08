"Nos va llevar tiempo, pero vamos a resolver el problema de la inseguridad y violencia, a eso me ocupo, lo demás no es problema. La corrupción la vamos a erradicar, la prepotencia, la impunidad, va haber desarrollo y estoy satisfecho con todo. Me preocupa la herencia de violencia e inseguridad y que tenemos que entregar buenas cuentas", dijo.