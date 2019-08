Pero Lacerda no solamente busca mostrar cómo es su vida. Su verdadero objetivo es dar un mensaje sobre aceptación personal. "Una chica en Facebook de 16 años me mandó un mensaje enorme diciéndome que se había tratado de suicidar porque sentía demasiada presión por parte de su familia de ser flaca, y eso tuvo un gran impacto sobre mí. Me pasé la noche llorando, no podía dormir. Y me sentía muy inquieta. Porque era algo muy fuerte, pensar que alguien podía suicidarse porque los demás los estaban pisoteando o llevándolos al límite para hacer algo y una persona que no era", contó a Infobae México.