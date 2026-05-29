Crash Bandicoot avanza hacia la pantalla grande: Activision prepara adaptación cinematográfica y televisiva

Crash Bandicoot, el icónico personaje nacido en PlayStation y apartado de grandes proyectos en los últimos años, podría contar pronto con adaptaciones en cine y televisión gracias a una iniciativa registrada oficialmente por Activision. Después de un periodo en el que los seguidores solo recibieron remasterizaciones y el título multijugador Crash Team Rumble, el registro encontrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) revela nuevos planes para el famoso marsupial.

Historia del registro y contexto de la empresa

El expediente número 019256945 en la EUIPO, gestionado por Activision, busca asegurar la protección de Crash Bandicoot como marca en formatos audiovisuales, abarcando tanto cine como televisión. La solicitud, iniciada en octubre del año pasado y aprobada en marzo, tendrá vigencia hasta 2035.

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Aunque la información se ha hecho pública recientemente, el proceso lleva varios meses, lo que sugiere que los proyectos podrían estar en una fase avanzada de planificación. Esta acción replica estrategias similares a las utilizadas por franquicias como Sonic y Super Mario, cuyos éxitos en taquilla han impulsado a otras compañías a explorar oportunidades en Hollywood y servicios de streaming.

Evolución de Crash Bandicoot y situación de la franquicia

Durante mucho tiempo, Crash Bandicoot fue una figura reconocida en el mundo de los videojuegos, considerado símbolo de la primera PlayStation y protagonista de una saga que vendió millones de copias. Sin embargo, luego de Crash Bandicoot 4: It’s About Time en 2020 y el éxito breve de Crash Bandicoot: On the Run, la franquicia generó pocos productos relevantes. Crash Team Rumble, el intento más reciente dentro del género multijugador, no logró el impacto esperado y fue considerado un fracaso. Mientras tanto, otras licencias como Mario y Sonic han logrado revitalizarse a través de adaptaciones para cine y televisión.

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La ausencia de nuevos lanzamientos por parte de Activision en este periodo causó preocupación entre los seguidores. No obstante, las distintas películas y adaptaciones recientes han marcado nuevos referentes de popularidad para personajes de videojuegos, lo que ha cambiado la visión de los estudios, que anteriormente consideraban arriesgada la transición a la pantalla.

Rumores, expectativas y características de los posibles proyectos

El registro oficial se suma a rumores persistentes sobre la creación de una serie animada de Crash Bandicoot para Netflix. Conversaciones en foros refuerzan la idea de que surgirán anuncios en breve, posiblemente durante el Summer Game Fest o el Xbox Game Showcase, eventos importantes de la industria. Charles Zembillas, creador del personaje, señaló hace algunos meses que Crash merecía una oportunidad en Hollywood, generando expectativas sobre una adaptación respetuosa y de alta calidad.

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Por el momento, no se han confirmado sinopsis ni equipos creativos relacionados con estos posibles proyectos. Sin embargo, la experiencia reciente de Activision con franquicias como Call of Duty, cuya película tiene una fecha tentativa de estreno para 2028, indica un interés constante en expandirse a formatos audiovisuales. Si estas adaptaciones se concretan, podrían presentar historias originales o reinterpretaciones de tramas icónicas de los juegos, enfocadas tanto en el público nostálgico como en nuevas generaciones infantiles y familiares.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, de Vicarious Visions

Impacto en la industria y en los seguidores

El registro de Crash Bandicoot como propiedad audiovisual muestra una tendencia en aumento: las compañías reconocen en sus franquicias clásicas una oportunidad para diversificar ingresos y atraer nuevos seguidores. Activision, al igual que otras grandes empresas, parece convencida de que el interés por la nostalgia y la demanda de contenido original en plataformas como Netflix justifican la inversión en proyectos para múltiples plataformas.

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Para los seguidores de larga data, este anuncio podría significar el regreso de Crash como un fenómeno cultural, acompañado de merchandising, eventos y actividades interactivas relacionadas con los lanzamientos audiovisuales. Para el público más joven, representa la posibilidad de tener un primer acercamiento a una saga emblemática, adaptada a los formatos y el lenguaje actuales. No obstante, existen dudas sobre cuán fiel será la adaptación al espíritu y el humor característico del personaje.

Cabe señalar que, en comparación con los casos de Mario o Sonic, las adaptaciones audiovisuales de videojuegos han tenido resultados diversos, dependiendo del nivel de involucramiento de los propietarios de la marca y su capacidad para adaptar el producto a nuevos formatos. El historial de Activision en el ámbito audiovisual, aunque limitado, cuenta con experiencias recientes y alianzas con importantes plataformas de distribución. Las próximas semanas serán determinantes para confirmar la magnitud y el rumbo que tomará el esperado regreso de Crash Bandicoot.

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