La serie se cuestiona si AMLO es realmente un líder de izquierda o en el fondo mantiene la doctrina política que aprendió de los líderes del PRI. Entre otras cosas señala que su decisión de no aceptar su derrota en las elecciones de 2006 es "una reacción típicamente populista al no reconocer la legitimidad de un organismo que no le concede la razón, en este caso, el Instituto Federal Electoral", dijo el analista político Jesús Silva Herzog Márquez, uno de los entrevistados para este capítulo.