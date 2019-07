– Debido a la profundidad de los antecedentes históricos, la decepción de los populismos no es una convicción compartida en América Latina. El único gobierno realmente populista del siglo XX fue el argentino. No creo que pueda llamar populista al gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en México porque no había un caudillo como Juan Domingo Perón o Evita sino que había un presidente institucional cada seis años. El populismo no se entiende sin el líder carismático, esto es lo que lo define ante todo y su liga con el pueblo: entre él y el pueblo se establece un vínculo mágico-místico y desde allí, desde ese podio, de su púlpito, decreta la verdad, reescribe la historia, moviliza a la gente, polariza a la sociedad, reparte dinero y disuelve poco a poco las libertades y el orden democrático, pero esto sólo existió propiamente en este experimento populista en Argentina, pero, por algún motivo, esto no proliferó en América Latina. A lo mejor lo que ocurrió es que muy pronto sobrevino la Revolución Cubana, que no es propiamente populismo sino una dictadura con muchos elementos del populismo.