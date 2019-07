El ex secretario hace público que deja el cargo por dos hechos muy delicados: que no encontró respaldo en su visión de que las decisiones de política pública deben tomarse "con el debido sustento" y que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública" y que "esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés".