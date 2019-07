De acuerdo con el Gómez-Leyva, los otros miembros del gabinete de Peña Nieto solicitados para que declaren son Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores; así como Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía; Miguel Messmacher, ex subsecretario de Hacienda y Enrique Ochoa, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).