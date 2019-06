"En un momento, bajé tantito el vidrio y fue el peor error, metieron las manos, una (agente), la que más me pegó, metió su mano, con otros dos policías hombres, abrieron la puerta", añadió. "Me bajaron, me patearon, estaba en el carril tirada en el piso por eso, me patearon el ojo", destacó.