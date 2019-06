"En sus bombas no había calibración, lo que quiere decir que la computadora no estaba registrando los litros que despachaba. Esto implica que el control de venta de litros estaba por fuera de las bombas. No pudimos encontrar el transmisor, pero, al no haber registro de calibrador en la bitácora de eventos, se cerraron todas las bombas de esta gasolinera, porque evidentemente estaba robando a los consumidores", aseguró Sheffield en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.