"No me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio. ¿Hubiéramos seguido igual o peor? no se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio", agregó la cantante.