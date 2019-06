La hermana de Marisol, Sandra dijo que no excusa a su hermana, sin embargo considera que tenía diversos problemas: "Ella me decía: 'Mauricio me tiene a la fuerza, me viola, me quita la pensión de mis hijos'. Nosotros no estamos excusando a mi hermana, pero existía constante maltrato. Nos dijo que Mauricio iba a exhibir los videos, por lo que mi hermana decidió irse con los niños".