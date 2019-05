"Nunca había sido importante para mí usar tenis de alguna marca, en ese entonces veía futbol, sabía que Ronaldo era de Nike y Zidane de Adidas, pero no que estaban tan al alcance de nosotros, hasta que mis compañeros me vieron como 'bicho raro' con mis Manríquez", dice Hernández, quien confiesa, hizo que su padre le comprara unos Atlética, una marca mexicana que entonces estaba en su apogeo para no desentonar.