"Nosotros teníamos las mismas entradas, quiere decir que a la gente no le interesaba tanto a la televisión. A la gente, a la empresa y a los luchadores les interesaba más que venga la gente a pagar, porque la gente que ve televisión no paga. Pero sí han habido muchos retos. Han habido luchadores que se van a otras empresas. Ha habido obstáculos de no tener publicidad en televisión y sin embargo la lucha libre sirve tan campante como hace 85 años", dijo Tony Salazar.