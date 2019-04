Desde su punto de vista, la duración del mecanismo dependerá de las sociedades y lo que se quiera lograr. "Hasta que no haya una exploración exhaustiva de los hechos, búsqueda en formas de ofrecer reparaciones a las víctimas, medidas concretas de no repetición y hasta que no se rompa el ciclo de impunidad, la necesidad de justicia transicional será vigente".