Mide sólo 10 metros cuadrados y contrasta con su entorno. La parroquia parece recién pintada de color beige. No tiene ni un solo rayón y las personas no hacen escándalo cuando caminan al frente. Tiene todas las características de una iglesia de dimensiones normales: dos torres al frente, puerta de madera y campanarios. Hay una pequeña explanada frente a ella que está limpia. En el interior no caben más de 4 bancas.