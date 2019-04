"Duré 19 años para tenerla, es un milagro de Dios para que venga este señor y diga todo esto. Yo me dedico al campo, era jornalero pero ahorita estoy incapacitado, me botó la rodilla izquierda y no puedo trabajar. Nos hablaron de eso de poner una denuncia pero ahorita no, vamos a ver, no nos gusta estar en ese tipo de vueltas yo solo me dedico a trabajar", mencionó el padre de la la pequeña Nancy y aseguró que no por ser humildes tienen qué soportar humillaciones o ser exhibidos como mal ejemplo para la sociedad.