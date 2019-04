"Yo me abastezco ahí en Clínica Condesa, la última vez fui hace como un mes. No sabía qué onda con esto de las licitaciones pero sí me alarmé porque llevo años que me dan prescripción para cuatro meses y esta vez solo me dieron dos", dijo a Infobae México Benjamín González, de 28 años y a quien hace 8 le detectaron que era seropositivo.