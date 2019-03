Es parte de los hallazgos de la investigación Operation Fake Gold (Oro Falso), realizada durante 14 meses por la organización Elephant Action League (EAL), a través de la cual un equipo integrado por un ex agente del FBI, en ex capitán de la organización Sea Shepard y un integrante de EAL recabó información para el documental "Vaquita – Sea of Ghosts", relacionado con la extinción de la vaquita marina, y producido por el actor Leonardo DiCaprio.