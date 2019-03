Al ser cuestionado sobre qué es lo que le gusta y lo qué no le gusta de ser presidente de México, dijo: "Constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno, ese es el mejor sueldo, eso no tiene comparación, eso es lo que mas me ha gustado. Que yo pueda ver a un adulto mayor que me diga que ya recibió lo de su pensión y que antes no reciba nada… Eso me llena de felicidad", expresó López Obrador.