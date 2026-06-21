Fátima Herrera obtiene la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Boxeo Guiyang 2026

La delegación mexicana concluyó su participación en la Copa del Mundo de Boxeo Guiyang 2026 con una medalla de bronce obtenida por Fátima Herrera en la categoría femenina de los 48 kilogramos.
Con este resultado, la atleta olímpica en París 2024 sumó puntos valiosos para el ranking mundial de World Boxing con miras a seguir escalando posiciones entre las mejores pugilista del mundo de cara a Los Ángeles 2028.
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Medalla de bronce obtenida por Fátima Herrera
La pugilista potosina quedó eliminada en semifinales tras perder por decisión dividida (2-3) frente a la india Jyoti Jyoti, en un combate cerrado que se resolvió con tarjetas de 27-30, 29-28, 30-27, 28-29 y 27-30.
Sin embargo, cabe mencionar que en deportes de combate suele haber dos medallas de bronce para aquellos que logren llegar a las semifinales.
En la fase de cuartos de final, Fátima Herrera aseguró presea al imponerse por decisión unánime (5-0) sobre la china Xiong Guangyun.
Cómo le fue a los otros mexicanos
La delegación mexicana cerró su participación con los últimos combates de Darianne Hernández en la división de 65 kilogramos, quien perdió por decisión dividida (2-3) ante la británica Sacha Hickey.
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Por su parte, Valeria Amparán, en la categoría de 51 kilogramos, fue derrotada por decisión unánime (5-0) frente a la francesa Romane Moulai.
En la rama varonil, Hugo Barrón, también en los 65 kilogramos, quedó fuera en la ronda preliminar luego de que el réferi detuviera el combate (RSC) ante el iraní Ali Habibinezhad.
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A pesar de estos resultados, la selección mexicana obtuvo puntos clave para el ranking mundial de World Boxing, sumando experiencia en su proceso de preparación de cara al ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
Boxeadores mexicanos que han ganado medalla en Juegos Olímpicos
A lo largo de la historia, el boxeo se ha consolidado como el segundo deporte más exitoso para México en los Juegos Olímpicos con 14 medallas, distribuidas en 2 de oro, 3 de plata y 9 de bronce:
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Medallas de Oro
- Ricardo Delgado Nogales – Peso Mosca | México 1968
- Antonio Roldán Reyna – Peso Pluma | México 1968
Medallas de Plata
- Francisco Cabañas Pardo – Peso Mosca | Los Ángeles 1932 (Primera medalla olímpica en la historia de México en este deporte)
- Alfonso Zamora Quiroz – Peso Gallo | Múnich 1972
- Marco Verde – Peso Mediano (71 kg) | París 2024
Medallas de Bronce
- Fidel Ortiz Tovar – Peso Gallo | Berlín 1936
- Juan Fabila Mendoza – Peso Gallo | Tokio 1964
- Agustín Zaragoza Reyna – Peso Mediano | México 1968
- Joaquín Rocha Herrera – Peso Pesado | México 1968
- Juan Paredes Miranda – Peso Pluma | Montreal 1976
- Héctor López Colín – Peso Gallo | Los Ángeles 1984
- Mario González Lugo – Peso Mosca | Seúl 1988
- Cristián Bejarano Benítez – Peso Ligero | Sídney 2000
- Misael Rodríguez Olivas – Peso Mediano | Río de Janeiro 2016
La lista de medallistas olímpicos mexicanos en boxeo refleja la constancia y el nivel competitivo que el país ha mantenido en este deporte a lo largo de las décadas.
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Desde la primera presea en 1932 hasta los más recientes logros, los pugilistas nacionales han dejado huella en distintas generaciones y escenarios olímpicos, consolidando al boxeo como una de las disciplinas más exitosas y de mayor tradición para México en el ámbito internacional.
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