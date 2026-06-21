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Javier Alarcón reacciona ante los probables rivales de México en dieciseisavos y octavos de final en el Mundial: “Estar entre el 12 y el 14”

En esta edición de la Copa del Mundo, podrán acceder los 8 mejores terceros lugares, uno de ellos rival de México en los dieciseisavos de final

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El periodista Javier Alarcón anticipó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Selección Mexicana podría enfrentar a Escocia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de avanzar, a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 (Infobae México)
El periodista Javier Alarcón anticipó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Selección Mexicana podría enfrentar a Escocia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de avanzar, a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 (Infobae México)

Luego de asegurar su clasificación como líder del Grupo A, una de las incertidumbres para la Selección Mexicana en el Mundial 2026 es quién será su rival en los dieciseisavos de final.

Cabe recordar que en esta justa mundialista de 48 equipos, además de que clasificarán los primeros y segundos lugares de cada grupo, podrán acceder los 8 mejores terceros lugares, uno de ellos rival de México en los dieciseisavos de final.

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Tras el empate entre Ecuador y Curazao, dentro de esta baraja de posibles contrincantes para el combinado azteca encontramos a Escocia, Cabo Verde y Arabia Saudita.

(Photo by Ulises RUIZ / AFP)
(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Javier Alarcón y su reacción ante el posible rival de México en dieciseisavos de final en el Mundial

Javier Alarcón anticipó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Selección Mexicana podría enfrentar a Escocia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de avanzar, a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El periodista de ESPN advirtió que el TRI tendría en el horizonte a la “armada británica” de manera consecutiva, un escenario que considera complicado para el equipo nacional.

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En su escrito, el comunicador opinó que México volvería a ubicarse entre el lugar 12 y 14 del torneo, en línea con los resultados históricos de la selección en Copas del Mundo recientes.

“Escocia, y eventualmente, Inglaterra son probables en el camino. Se le vendría la armada británica en cadena al TRI. Parece q México volverá a estar entre el 12 y el 14 del Mundial. ¿Cómo la ven?“, escribió el periodista.

Javier Alarcón anticipó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Selección Mexicana podría enfrentar a Escocia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de avanzar, a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 (captura de pantalla)
Javier Alarcón anticipó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Selección Mexicana podría enfrentar a Escocia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, de avanzar, a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 (captura de pantalla)

El camino de México en el Mundial 2026

La escuadra dirigida por Javier Aguirre ha logrado un inicio impecable en el torneo, sumando victorias en sus dos primeras presentaciones. El equipo mexicano debutó con una victoria de 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del certamen. Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los autores de los goles que abrieron el camino para los locales.

En la segunda jornada, un tanto solitario de Luis Romo le dio el triunfo a México sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, consolidando un arranque sin fisuras, aunque con marcadores ajustados.

Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Próximo compromiso de la Selección Mexicana

El siguiente partido del equipo Tricolor en la Copa del Mundo será en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas cuando se enfrente a Chequia en la última jornada de la Fase de Grupos.

Cabe indicar que el conjunto europeo se encuentra obligado a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en la competencia ya que no ha tenido el mismo arranque. En su primer partido, cayó 2-1 ante Corea del Sur. El segundo encuentro, disputado ante Sudáfrica, terminó igualado 1-1, lo que deja a los europeos con la obligación de obtener puntos en el duelo ante México para mantener posibilidades de clasificación.

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