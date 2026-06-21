Jornada violenta en Guanajuato: ataques armados dejan al menos ocho personas muertas y seis heridas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una noche violenta vivieron los habitantes de los municipios de Salamanca y San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, donde se registraron dos ataques armados que dejaron al menos 8 personas muertas -entre ellas 2 adolescentes- y 6 heridas.

El primero ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este sábado en la calle 20 de Noviembre, en la comunidad de Puerta Blanca, perteneciente al municipio de San Luis de la Paz.

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De acuerdo con reportes, un grupo armado abrió fuego contra un expendio de bebidas alcohólicas donde varias personas se habían reunido a ver un partido de futbol del Mundial 2026.

Las detonaciones de arma de fuego provocaron un despliegue de elementos de la policía municipal al lugar, donde localizaron siete personas lesionadas.

Al arribar los cuerpos de emergencia, declararon a 3 de las víctimas muertas y 4 más que estaban heridas, por lo que se procedió con su traslado a un hospital.

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Tras los hechos, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se desplegaron al sitio para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Segundo ataque en Salamanca: cinco muertos y dos heridos

Imagen ilustrativa. (Facebook/Periódico El Ciudadano)

Esa misma noche se registró un segundo ataque armado en la comunidad de San Juan de Razo, en el municipio de Salamanca, el cual dejó un saldo de 5 personas muertas y 2 heridas.

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Las autoridades informaron que entre las víctimas mortales se encontraban dos adolescentes, aunque no revelaron sus identidades ni el estado de salud de los lesionados.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en la calle Los Laureles, cerca del campo de futbol de la comunidad, cuando un grupo de personas se encontraban conviviendo y de manera repentina un grupo de sujetos armados abrieron fuego en su contra.

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Los agresores lograron huir luego de lesionar a las víctimas, por lo que testigos del hecho alertaron a las autoridades. Fueron elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública, en coordinación con personal de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes acudieron al sitio y localizaron a cinco personas muertas -entre ellas dos adolescentes- y dos más heridas.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, mientras que la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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Por su parte, el Gobierno Municipal de Salamanca refrendó su compromiso de colaborar con las instancias estatales y federales para fortalecer las acciones de seguridad y contribuir en las indagatorias.

Salamanca ha sido centro de agresiones en los últimos meses

(Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Cabe señalar que no es la primera agresión armada que se registra en las últimas semanas en Salamanca, ya que la última ocurrió el pasado 20 de mayo cuando cinco personas fueron lesionadas, dos resultaron heridas y una más fue privada de la libertad.

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De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, en el centro de la ciudad, cuando las víctimas fueron atacadas a balazos. Los agresores lograron huir del sitio mientras que las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad para localizarlos.

Un hecho violento también se registró en la ciudad en enero de este año, cuando 11 personas fueron asesinadas y seis quedaron heridas en un ataque en una cancha de futbol.

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Miembros de la Guardia Nacional en la escena del crimen (REUTERS/Juan Moreno)

Las autoridades detallaron de manera posterior que la masacre ocurrió como parte de la lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, ya que estos últimos habrían tenido como objetivos a supuestos miembros del grupo contrario.

Además del ataque, las autoridades hallaron mensajes al parecer relacionados con el Cártel de Santa Rosa de Lima.