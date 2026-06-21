Los audios que destaparon la trama de los “narcos diputados”, la red que salpicó al chavismo

Cargamento de droga incautado por las autoridades venezolanas

El caso considerado uno de los más escandalosos de la narcopolítica en Venezuela dejó al descubierto, entre 2021 y 2022, una presunta red de tráfico de drogas que habría involucrado a varios diputados y a una alcaldesa del chavismo. De acuerdo con las actuaciones policiales, el entramado estaría relacionado con un ciudadano colombiano señalado como pieza clave en la captación de funcionarios y operadores locales.

La investigación tomó fuerza tras la revisión de audios telefónicos entre la diputada Jeycar Saray Pérez, del PSUV-ORA, y el exconcejal y diputado Jean Carlo Silva Sabino, de Podemos, quienes mantenían estrecha relación. Según los funcionarios, esas conversaciones permitieron rastrear no solo presuntos negocios vinculados con credenciales políticas, sino también las raíces de una estructura dedicada al transporte de sustancias ilícitas.

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Un ciudadano identificado por el Comando Nacional Antidrogas como “Juan Molina” habría denunciado, el 2 de noviembre de 2021, que “una persona importante” lideraba una organización integrada por venezolanos, colombianos y dominicanos. En su declaración señaló al colombiano Víctor Julio Cano Páez como el encargado de captar a diputados y alcaldes venezolanos para incorporarlos a la red.

De acuerdo con esa versión, Cano reclutaba conductores para trasladar sustancias estupefacientes y psicotrópicas hacia distintas zonas del país. Los movimientos se habrían realizado por vía terrestre y marítima. La alerta incluía, además, una posible movilización de una importante cantidad de droga desde el estado Táchira hacia el centro de Venezuela.

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La Fiscalía sostuvo que un agente encubierto logró desarticular uno de los grupos, conocido como “los narcos diputados”. Según esa versión, sus integrantes transportaban droga en camionetas blindadas y se amparaban en su inmunidad para evitar controles.

La alcaldesa Keyrineth Fernández, y la ex diputada Taina González, fueron condenadas el 18 de abril 2026 a 25 años de prisión. También condenaron, a 27 años de prisión, a tres familiares de la alcaldesa su hermano Kender José Villalobos Epieyu, su tío Kevin Epieyu Machado y su cuñado Gregorio Francisco Amaris Meléndez.

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Algo más que credenciales

El diputado regional de Podemos Jean Carlo Silva Sabino y la diputada delm PSUV y ORA Jeycar Saraith Pérez Gómez

En una de las conversaciones citadas en el expediente, diputado Jean Carlo Silva Sabino le dice a la diputada Jeycar Saray Pérez: “bastante porquería tuve que vender para hacerte millonaria”. Según el acta policial, también habría afirmado que las ganancias respondían a los riesgos que él había asumido. Pérez, por su parte, le habría dicho que ella pagó para ser diputada y que él no podría llegar al cargo sin pagar.

La tensión entre ambos escaló en los audios. Pérez lo llamó traidor, insistió en que le entregara las llaves de una vivienda y lo amenazó con quitarle la credencial de concejal, según la reseña policial. Más adelante, en Caracas, ambos habrían sostenido una conversación con una persona identificada como “Alirio camioneta blanca”.

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Durante el allanamiento practicado a Silva, los funcionarios reportaron la incautación de un manojo de llaves y la revisión de fotografías de dos vehículos en su teléfono: un Kia y una camioneta blanca. Luego, “Alirio” declaró que Pérez acudió a su vivienda junto a Silva y le entregó una camioneta Land Cruiser como garantía por un préstamo de 25.000 dólares.

El prestamista entregó el vehículo a los funcionarios. Al ser inspeccionado, según el expediente, la camioneta tenía un doble fondo y el barrido químico arrojó resultado positivo.

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La funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana Daniela Alexandra Salamanca Jaimes, adscrita a la URIA Distrito Capital, participó en la detención de Jeycar Pérez el 5 de enero de 2022 en la Plaza Bolívar. En su declaración afirmó que “el coronel Vega sabía que ella iba a pasar por el lugar” y que una teniente de apellido Álvarez le solicitó el carné a la parlamentaria antes de detenerla.

Salamanca aseguró desconocer si existía una orden de detención y tampoco tenía información sobre los procedimientos legales aplicables para arrestar a una diputada. Ese detalle suma nuevas interrogantes sobre la forma en que se ejecutó el operativo y sobre el alcance político y judicial de una causa que terminó por exponer una presunta conexión entre poder local, credenciales oficiales y narcotráfico.

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La narcopolítica

Con ponencia de Maikel Moreno la Asamblea Nacional autorizó el allanamiento a la inmunidad de los narcodiputados

Víctor Cano estaba en La Guaira esperando a Luis Viloria. “Robert Montaño’ era el escolta, y en un vehículo machito de color blanco, con doble fondo, se incautaron 300 envoltorio de cocaína”, así que detienen a los escoltas del diputado”, quienes estaban en un hotel.

Por delación de uno de ellos evidencian la participación de la entonces diputada Jeycar Saraith Pérez Gómez en el “tráfico de Sustancias Estupefacientes Agravada”, por lo que realizaron un allanamiento en la urbanización Las Mercedes de Caracas donde según la Fiscalía “se incautaron varios teléfonos, una camioneta con doble fondo y residuos de cocaína”.

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A Jean Carlos Silva Sabino lo detienen con una camioneta de la diputada Jeycar Pérez, “con doble fondo a la cual se le realizó un barrido”. Es detenido el guardia Nacional Daniel Rengifo. Habría una conversación entre el militar y la diputada Pérez Gómez donde él le está solicitando “dinero para no investigarla por delitos de corrupción”.

En enero del 2022 detienen a dos mujeres militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv): la alcaldesa del municipio Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, alcaldesa del municipio Jesús María Semprúm de la frontera con Colombia, y a la diputada de la Asamblea Nacional Taina de los Ángeles González Rubio Andara.

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Según el reporte policial Samuel Alvarado, Kender José Villalobos Epieyu, Kervin Epieyu Machado, Taina de los Ángeles González Rubio, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu y Gregorio Francisco Amaris, iban en dos camionetas, una Four Runner gris y una Tacoma blanca. González Rubio “usó su credencial como Diputada de la Asamblea Nacional para evadir los controles propios, de los organismos de seguridad del Estado”.

Esas maniobras las habría hecho el grupo para como “distracción y dilación” por lo que en el pueblo de Puerto Cumarebo, estado Falcon, se cambiaron a una camioneta Prado, “siendo aprehendidos al tratar de proseguir su viaje hacia Caracas, donde se les incautó seis panelas de cocaína”.

En ese procedimiento detuvieron a “Samuel” chofer de la Tacoma, a Pedro Moyano y a “Evicmar alias La Viuda, encargada de descargar la droga”. Supuestamente fue Moyano quien delató a la diputada oficialista María Bogado, quien posteriormente fue detenida y quien señaló a su ex pareja Edgar Reyes como implicado en la red.

Las funcionarias Adchell Toro Vielma y Alohe Josefina Silva Mavarez, ambas del Laboratorio Criminalístico de la Guardia Nacional Bolivariana y especificaron lo hallado en los vehículos; en el rústico machito blanco, “con asientos y doble fondo”, 232 envoltorios tipo panelas; en la Fortuner roja vinotinto, 104 envoltorios.

La causa y los actores

La alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu y la diputada Taina de los Ángeles González Rubio Andara, cayeron juntas

El juicio llevado a cabo por narcotráfico, contemplado en el expediente Nr. 11J1346-22, implicó a muchas personas, entre los que se encontraban diputados del Gran Polo Patriótico, alcaldes, militares y otros funcionarios. El abogado y diputado (Primero Venezuela) Luis Alfonso Viloria Chirinos, quien fue dirigente político del estado Trujillo y asesor de un diputado prooficialista, admitió los hechos y fue condenado a 12 años de prisión.

Viloria Chirinos había sido detenido en La Guaira, junto a su padre Luis Egisto Viloria Sáez, Robert de Jesús Montaña Viloria, Samuel David Montilla Hernández, Wilmer Enrique Hernández Torres, Delwis José Paredes Monsalve y un indocumentado, con 336 panelas de cocaína que transportaban en tres vehículos.

Los de la red que fueron a juicio, son 18 personas, todas solteras y residenciadas en distintas partes del país: Caracas, Carabobo, Aragua, Falcón, Táchira y Zulia.

En una ponencia, el magistrado Maikel José Moreno Pérez, pidió el levantamiento de inmunidad a los parlamentarios involucrados, lo que fue acordado por la Asamblea Nacional

El Ministerio Público que realizó las imputaciones, estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Nacional con los abogados Rainer Rojas Arcia y Marifer Arrechedere. El juez que los envió a juicio fue Michael Armando Agro Garmendia del Tribunal 10° de Control de Caracas y luego pasaron al Tribunal Undécimo de Juicio a cargo de la jueza Sabrina Montes De Oca M.

Los implicados

El abogado y diputado del partido Primero Venezuela, Luis Alfonso Viloria Chirinos fue el primero en caer en la red de la narcopolítica

La diputada chavista Jeycar Saraith Pérez Gómez, soltera de 39 años publicista. Estaba residenciada en Caracas.

Diputado regional Jean Carlo Silva Sabino, del partido Podemos, soltero de 43 años, técnico superior en administración de aduanas, desempleado. San Agustín, Caracas. Al momento de ser detenido tenía pocos meses de haber sido electo diputado suplente del Consejo Legislativo del Táchira y, desde el 2013 al 2018, fue concejal del municipio Guaicaipuro del estado Miranda.

Luis Egisto Viloria Sáez, soltero de 53 años, comerciante, de Valera, estado Trujillo.

Samuel David Montilla Hernández, 37 años, soltero, universitario, de Escuque, estado Trujillo.

Delwis José Paredes Monsalve, soltero de 48 años, bachiller, de Valera, Trujillo.

Wilmer Enrique Hernández Torres, soltero de 51 años, con educación superior, desempleado, del municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo.

Robert de Jesús Montaña, 54 años, soltero, bachiller. Tucacas, estado Falcón.

Evicmar Yecdaly Sánchez Jiménez, 41 años, soltero, profesional con magister en Educación Física. Naguanagua, Valencia, Carabobo.

Jhonner Javier Villareal Montero, soltero de 39 años, con estudios de primaria. La Grita, Táchira.

Samuel Antonio Alvarado Rico, soltero de 36 años, estudios de primaria. Yaracal, municipio Cacique Manaure, estado Falcón.

Gregorio Francisco Amaris Meléndez, soltero de 47 años, licenciado. San Francisco, Zulia.

Kender José Villalobos Epieyu, soltero de 29 años, licenciado. Maracaibo.

Kervin Epidyu Machado, soltero de 30 años, bachiller. Ciudad Zara, Maracay, estado Aragua.

La diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Taina de los Ángeles González Rubio Andara, soltera de 29 años, licenciada. Municipio San Francisco, Zulia.

La alcaldesa Keyrineth Selenia Fernández Epieyu, doctora de 40 años. Al momento de ser detenida era burgomaestre del municipio Jesús María Semprúm, estado Zulia.

Diputada del Gran Polo Patriótico de la Organización Renovadora Auténtica (ORA) María Yanitza Bogado Méndez, electa como representación por el estado Lara. Soltera de 48 años, administradora. San Griego, Valencia.

Edgar Eduardo Reyes Chirinos, soltero de 44 años, abogado. San Diego, estado Carabobo.

Daniel Enrique Rengifo, soltero de 44 años, guardia nacional, licenciado en Ciencias Artes Militares. Fuerte Tiuna, Caracas. Fue detenido porque estaría filtrando información de la investigación a la diputada Jeycar Pérez.