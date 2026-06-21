Mujer recibió mensajes sobre la presencia de su hija secuestrada en un domicilio de Chalco: la rescatan y detienen a dos implicados

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas emitidas a través de mensajes de texto en los que le indicaban a una madre que su hija se encontraba secuestrada al interior de un domicilio del municipio de Chalco, Estado de México, permitieron el rescate de una joven y la detención de dos implicados en el caso.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de Protección Civil, quienes llevaron a cabo el rescate de la joven que se encontraba privada de la libertad como parte de un operativo en un inmueble de la colonia San Marcos Huixtoco.

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La acción se llevó a cabo luego de que policías estatales recibieron información, a través de grupos de coordinación interinstitucionales, sobre una posible privación de la libertad.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a una mujer que les refirió haber recibido mensajes en los que le indicaban que su hija se encontraba secuestrada al interior de dicha vivienda. Fue así que se desplegó un operativo para intervenir el domicilio.

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Foto: SSEM

Durante la revisión, los agentes localizaron en una de las habitaciones a una mujer amordazada y atada de pies y manos. Al hacer contacto con ella, manifestó que llevaba cuatro días secuestrada y señaló haber sido víctima de agresiones sexuales.

Ante los hechos, la joven recibió atención inmediata y fue trasladada a un hospital para que le fuera realizada una valoración médica especializada.

En la vivienda también fueron detenidos Lisandro “N”, de 29 años de edad, y Sergio “N”, de 24 años, quienes fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para que determine su situación jurídica.

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No es el primer secuestro y rescate en el Edomex: en diciembre pasado una adolescente fue hallada en una bocina

Un hecho que sorprendió a decenas de personas se registró el pasado 12 de diciembre de 2025, cuando una joven de 17 años de edad fue localizada oculta dentro de una bocina en un inmueble del municipio de Temascalapa, Estado de México, luego de que fuera reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad.

Foto: Policía Ecatepec

El rescate se realizó durante un operativo en el que participó la célula de Búsqueda de Personas y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecatepec, así como de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de Justicia del Edomex y la Policía Estatal.

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La joven fue identificada como Yareth Alexandra “N”, de 17 años, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el 28 de noviembre de 2025, cuando fue vista por última ocasión en el municipio de Tecámac.

Ese día había asistido al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de esa localidad. Un día después, las autoridades emitieron su reporte de no localización y solicitaron apoyo ciudadano al temer que pudiera ser víctima de un delito.

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La Alerta Amber difundida en ese momento refería que la joven vestía pants azul marino con franjas verdes laterales, sudadera negra y tenis color beige.

Tres sujetos fueron detenidos por los hechos

Foto: Policía Ecatepec

Tras diversas indagatorias, las autoridades llevaron a cabo un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, donde aseguraron un inmueble donde localizaron a tres sujetos -uno de ellos conocido de la menor de edad- que la mantenían retenida contra su voluntad.

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Los tres sujetos fueron identificados como Edgar Ricardo “N”, Martín Gerardo “N” y César Alberto “N”, y quedaron a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad.

Tras su localización, Yareth Alexandra fue atendida por personal de la Procuraduría del Menor, Niños, Niñas y Adolescentes de Ecatepec para recibir atención integral.