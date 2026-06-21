México

En el marco del Mundial 2026, renuevan corredor de Campos Elíseos ubicado en Polanco

La intervención incluyó la habilitación de siete cruces seguros, ampliación de banquetas, recuperación de áreas verdes y mejoras en la infraestructura con miras a la llegada de visitantes

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La intervención incluyó la habilitación de siete cruces seguros, ampliación de banquetas, recuperación de áreas verdes y mejoras en la infraestructura con miras a la llegada de visitantes
La intervención incluyó la habilitación de siete cruces seguros, ampliación de banquetas, recuperación de áreas verdes y mejoras en la infraestructura con miras a la llegada de visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avenida Campos Elíseos, una de las vialidades más representativas de Polanco, fue sometida a una renovación integral que busca mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y las condiciones urbanas de la zona, informó la alcaldía Miguel Hidalgo.

La obra fue entregada por Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, quien señaló que la intervención forma parte de las acciones de preparación ante la celebración del Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales a la Ciudad de México, una de las sedes del torneo.

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¿Qué trabajos se realizaron en Campos Elíseos?

La intervención abarcó el tramo comprendido entre las calles Arquímedes y Julio Verne, donde se llevaron a cabo diversas mejoras en infraestructura urbana.

Durante la entrega de la obra, Mauricio Tabe destacó que el proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes de la capital.

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Entre las acciones reportadas se encuentran la ampliación de banquetas, la rehabilitación de camellones y jardineras, la repavimentación de la superficie de rodamiento en ambos sentidos, la instalación de nueva iluminación y la construcción de rampas para personas con discapacidad.

Asimismo, fueron habilitados siete cruces seguros, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal y reforzar las condiciones de seguridad vial en una zona que concentra actividad comercial, turística y hotelera.

Recuperan 40% más espacio para peatones

Según datos proporcionados por la alcaldía, el proyecto permitió recuperar 40 por ciento más de espacio para peatones, sin modificar el número de carriles destinados a la circulación vehicular.

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La directora ejecutiva de Planeación de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, Gabriela Salido Magos, explicó que la intervención contempló tanto mejoras para peatones como para automovilistas, además de acciones de reiluminación y reverdecimiento para favorecer la conservación del corredor urbano en el largo plazo.

La funcionaria señaló que la obra permitió modernizar la infraestructura peatonal y la superficie de rodamiento, además de mejorar la accesibilidad y seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

Obra fue financiada mediante medidas de mitigación urbana

De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, los trabajos no fueron financiados con recursos del presupuesto público, sino mediante las medidas de mitigación que deben aportar desarrolladores inmobiliarios conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades señalaron que estos recursos fueron destinados a obras de mejoramiento urbano dentro de la propia demarcación, con el propósito de fortalecer la infraestructura y los espacios públicos.

La renovación de Campos Elíseos forma parte de los proyectos de adecuación urbana impulsados en distintas zonas de Miguel Hidalgo ante el incremento previsto de visitantes durante el Mundial 2026, así como para atender necesidades permanentes de movilidad, accesibilidad y seguridad vial en la alcaldía.

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