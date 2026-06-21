¡Soñar no cuesta nada! Este sería el camino para México hacia la gran final del Mundial 2026 como primer lugar de grupo

El tricolor aseguró disputar las siguientes dos fases en CDMX con el triunfo vs Corea del Sur, mientras que después deberá viajar a Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Becerril)

La afición mexicana vive una gran expectativa por los resultados recientes de la selección nacional y mantiene la ilusión de ver al Tricolor trascender en el Mundial 2026.

Aunque el desempeño del equipo en la cancha ha generado dudas entre algunos seguidores, muchos confían en que jugar como local será un factor decisivo para impulsar al equipo en la búsqueda de seguir trascendiendo en el torneo.

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El camino del tricolor hacia el campeonato mundial

México jugaría en Miami los cuartos de final, semifinales en Atlanta y final en Nueva Jersey. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Si bien la posibilidad de que México se corone campeón del mundo aún parece lejana, contar con el respaldo de su afición tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos representa una ventaja importante para el equipo.

Ese apoyo podría ser clave para que el tricolor consiga buenos resultados en el torneo, aunque antes deberá superar el reto de clasificar a los cuartos de final, una instancia que históricamente se le ha resistido.

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A continuación, te presentamos cómo sería el camino de la selección mexicana hacia la final, partiendo como primer lugar de su grupo:

En dieciseisavos de final, se verá las caras ante uno de los mejores terceros lugar que vendrá de los Grupos C/E/F/H/I (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia, Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez, España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Francia, Senegal, Irak o Noruega )

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Para la instancia de octavos de final, el hipotético cruce tendría a Inglaterra como posible rival de México en el Estadio Azteca.

Para cuartos de final, el equipo viajaría a Miami, donde se medirían ante Brasil, Marruecos, Japón, Países Bajos o Noruega como los oponentes más factibles.

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Las semifinales se disputarán en Atlanta, donde el rival con más posibilidades de enfrentar al tricolor sería Argentina.

Finalmente, el encuentro por el título se disputará en Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

Cómo le ha ido a México en el Mundial 2026

México avanzó como líder de grupo tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur .(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

En su primer encuentro contra Sudáfrica, a pesar de ganar 2-0, la selección mexicana mostró momentos de buen futbol, aunque también evidenció algunas inconsistencias en su desempeño sobre todo a nivel ofensivo donde quedó la sensación que debieron haber ganado por más goles,

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Para el segundo partido, México se impuso a Corea del Sur por la mínima en Guadalajara. Sin embargo, las sensaciones no fueron nada positivas y es que después de la pausa de hidratación del primer tiempo, la realidad es que hubo una mayor tenencia del balón para el cuadro asiático, quienes tuvieron las oportunidades más peligrosas.

A pesar de ello, el tricolor contó con la fortuna de conseguir el gol de la victoria luego de un error del portero surcoreano que soltó la pelota para que Luis Romo la mandara al fondo de las redes, asegurando así el pase de la selección mexicana como primer lugar de grupo.

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