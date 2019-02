"Tres de cada cuatro gendarmerías se encuentran en dictaduras; mientras que nueve de cada 10 guardias civiles se encuentran en democracias. La propuesta que hoy hace el gobierno de México se asemeja al modelo venezolano. Una Guardia no solo requiere un mando civil, sino de un ADN civil, de un presupuesto y que no esté sujeta a subastas", afirmaba el ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora.