"Ella se ve estupenda, tengo que decirlo, porque hace muchos años que no la veía, se ve estupenda. Nos encontramos, nos saludamos y se detuvo un momentito y me dijo estas palabras textuales, que las apunté porque quiero ser bien seria con las palabras de ella, me dijo: 'María Celeste, no todo lo que se dice en televisión es cierto'", mencionó.