"Yo iba conduciendo un vehículo cuando la Policía Federal me emboscó y empezaron a disparar en mi contra, me logré escapar resguardando mi vida, me dieron alcance kilómetros después y empezaron nuevamente a disparar, me baje del vehículo porque dejo de funcionar. Corrí hacia una grúa de la policía local a pedir auxilio, llegan policías locales porque ya les habían dado aviso, porque obviamente estaban disparando armas de alto poder en plena Ciudad de México, contra un persona desarmada desde camionetas de civil. Llegan elementos de la policía local y de manera ilegal soy entregado a la Policía Federal que me detiene y desaparece desde esa noche".