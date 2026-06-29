Colombia

Investigan misteriosa muerte de mujer de 88 años en el Hospital San Vicente Fundación: tenía lesiones en el área genital

Hay preocupación en la ciudad, debido a que se está investigando un posible abuso sexual en contra de la ciudadana que fue encontrada en su casa en un estado de deterioro físico evidente que llevó a las autoridades a actuar de inmediato e investigar posibles abusos

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La ciudadana quedó con lesiones de gravedad y los médicos trabajan por estabilizarla - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La ciudadana fue trasladada a un centro asistencial en el que los médicos encontraron lesiones alarmantes en su área genital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación investiga la muerte de una mujer de 88 años ocurrida el jueves 25 de junio de 2026 en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, tras detectarse lesiones en su zona genital durante la atención médica. Las autoridades buscan determinar si el deceso respondió a causas naturales o si existió un factor externo vinculado a una conducta delictiva.

La mujer fue hallada en estado de deterioro físico el martes 23 de junio en su vivienda del barrio Villa Flora, en la comuna siete de Robledo, donde residía junto a su hermano de 83 años. Personas cercanas la auxiliaron y la trasladaron de urgencia al hospital. Durante la valoración inicial, el personal de salud detectó comorbilidades de base, un cuadro clínico agudo y lesiones en la zona genital, hallazgo que motivó observación estricta e indagación interna.

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El personal médico no logró establecer con certeza el origen de esas lesiones. De forma preliminar, los especialistas plantearon tres hipótesis: procesos infecciosos graves, patologías dermatológicas preexistentes o traumas asociados a un posible hecho de violencia. El dictamen clínico quedó bajo reserva.

El fallecimiento se confirmó el jueves 25 de junio, luego de varios intentos por estabilizar a la paciente. De manera preliminar, el cuadro se asoció a una falla cardíaca y a patologías crónicas que padecía. Los forenses serán los encargados de confirmar o descartar esa versión.

La investigación forense

El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
La Fiscalía investiga un lamentable hallazgo que terminó con la muerte de una mujer - crédito AFP

Ante la incertidumbre sobre el origen de las lesiones, la Fiscalía General de la Nación coordinó la inspección técnica del cadáver. El caso quedó en manos del CTI y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyos expertos determinarán cómo transcurrieron los últimos días de la víctima y si la muerte obedeció solo a causas naturales o si existió un elemento externo relacionado con violencia.

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El examen forense deberá precisar si las lesiones genitales corresponden a una patología crónica o a un posible abuso sexual, en atención al estado de vulnerabilidad e indefensión de la víctima. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se realizarán los análisis del caso.

El entorno y las condiciones de vida

La investigación también revisa el entorno familiar y las condiciones en que vivía la mujer, residente en ese sector de Robledo desde hacía dos décadas. Según los diarios locales Alerta Paisa y Q’hubo Medellín, la adulta mayor expresó que se sentía gravemente enferma antes de ser auxiliada por personas cercanas.

El hallazgo encendió las alarmas entre los habitantes de la ciudad, que exigen una investigación exhaustiva dado el estado de vulnerabilidad de la víctima y las circunstancias en que fue encontrada.

Presunto maltrato contra adultos mayores en hogar geriátrico de Bogotá

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos adultos mayores no podrían ir ni siquiera al baño, según la denuncia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso de Medellín no es un hecho aislado. El 23 de junio de 2026, apenas dos días antes del fallecimiento de la mujer de 88 años, una ciudadana denunció ante el diario local Q’hubo Bogotá presuntos maltratos contra los residentes de un hogar geriátrico del barrio Normandía, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Entre las personas afectadas se encontraba su madre, una mujer de 64 años con discapacidad, ingresada al centro el 3 de enero de 2026 por recomendación médica.

Según el relato de la denunciante, los presuntos malos tratos incluían restricciones para ir al baño, alimentación deficiente, fallas de iluminación y falta de acompañamiento nocturno, pese a que todos los residentes padecían afecciones que requerían cuidado permanente. La mujer afirmó que su madre le describió lo ocurrido durante una visita: “No me dejaron ir al baño, me sentaron en el mueble y me pusieron las manos atrás”. Días después, recibió videos de un testigo que documentaban las condiciones dentro del centro, lo que la llevó a retirar a su familiar del establecimiento e iniciar acciones legales.

La denunciante también señaló deficiencias graves en la alimentación: “Les daban cueros de pescado, patas de menudencias y huesos de pechuga, pero sin nada de proteína”. A eso sumó problemas de saneamiento —algunos residentes debían hacer sus necesidades en baldes que a veces se desbordaban— y la ausencia de trabajadores durante la noche: “Ellos en la noche se quedan solos”. Hasta la publicación de ese reporte, el hogar geriátrico no había emitido respuesta alguna.

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