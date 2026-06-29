Dolor abdominal: qué significa según la zona donde lo sientes

Dolor abdominal: identifica las causas según la zona donde aparece y cuándo acudir a urgencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción y el análisis clínico del dolor abdominal varían de manera significativa en función de la región anatómica donde se presenta.

Instituciones como la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic y los Manuales MSD coinciden en que la localización es la clave principal para orientar el diagnóstico diferencial, pero siempre debe considerarse junto a la evolución temporal y los síntomas acompañantes.

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Dolor en la parte superior derecha del abdomen

Cuando el dolor se sitúa en el cuadrante superior derecho, los especialistas de la Cleveland Clinic advierten que suelen estar implicados el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares.

La colecistitis, la presencia de cálculos biliares y las hepatitis virales representan causas frecuentes.

La Mayo Clinic remarca que el dolor en esta zona, sobre todo si se asocia a fiebre, náuseas o vómitos, debe hacer pensar en una inflamación aguda de la vesícula.

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Los expertos señalan la importancia de identificar el “signo de Murphy” —interrupción brusca de la inspiración por dolor durante la palpación subcostal derecha— como dato clínico relevante.

Por otro lado, el dolor hepático suele ser sordo y persistente. Cuando aparece junto con ictericia, puede indicar hepatitis o congestión hepática por insuficiencia cardíaca.

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Cuando el dolor se sitúa en el cuadrante superior derecho suele estar implicado el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor en la parte superior izquierda del abdomen

El cuadrante superior izquierdo alberga principalmente el bazo y parte del estómago.

Según los Manuales MSD, la esplenomegalia por infecciones virales o enfermedades hematológicas y la gastritis aguda figuran entre las principales causas de dolor en esta región.

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En casos de dolor intenso y repentino tras un traumatismo, no debe descartarse una rotura esplénica, una urgencia vital.

La Cleveland Clinic advierte que el dolor gástrico localizado en el epigastrio y la parte superior izquierda puede relacionarse también con úlceras y procesos inflamatorios del estómago, exacerbándose tras la ingesta.

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Dolor en la parte central o epigastrio

Cuando el dolor aparece en el centro del abdomen, debajo del esternón, las fuentes consultadas coinciden en que pueden estar comprometidos el estómago, el duodeno y el páncreas.

El Manual MSD detalla que la úlcera péptica produce dolor epigástrico que suele aliviarse o empeorar con la comida, dependiendo de su localización exacta.

La pancreatitis aguda, por su parte, se manifiesta con dolor súbito e intenso que irradia hacia la espalda y suele acompañarse de náuseas y vómitos persistentes.

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Los expertos de la Mayo Clinic subrayan la importancia de la irradiación del dolor y la historia clínica para diferenciar entre estas causas.

El infarto de miocardio puede presentarse de forma atípica con dolor epigástrico, sobre todo en adultos mayores, lo que obliga a descartar patología cardíaca ante síntomas como sudoración o dificultad respiratoria.

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Cuando el dolor aparece en el centro del abdomen, debajo del esternón, las fuentes consultadas coinciden en que pueden estar comprometidos el estómago, el duodeno y el páncreas. (Freepik)

Dolor en el flanco derecho o izquierdo

El dolor que se localiza en los flancos está frecuentemente vinculado a afecciones renales y urinarias.

Según la Cleveland Clinic, la presencia de cólico renal por cálculos en el uréter es la causa más común, caracterizándose por dolor lumbar que puede irradiar hacia la ingle.

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La pielonefritis, una infección bacteriana del riñón, suma fiebre y malestar general al cuadro doloroso.

Los especialistas de la Mayo Clinic recomiendan siempre evaluar la sensibilidad a la percusión en la zona costovertebral como parte del examen físico.

Dolor en la región umbilical

El dolor en torno al ombligo puede corresponder a problemas del intestino delgado, colon transverso o a la aorta abdominal.

El Manual MSD explica que la apendicitis aguda suele comenzar con dolor periumbilical difuso, que luego migra hacia la parte inferior derecha al progresar la inflamación.

En casos de obstrucción intestinal, el dolor es de tipo cólico y se asocia a distensión, náuseas y ausencia de evacuaciones.

La isquemia mesentérica, un cuadro grave por falta de riego sanguíneo intestinal, produce un dolor intenso desproporcionado respecto a los hallazgos físicos iniciales y requiere intervención urgente.

En casos de obstrucción intestinal, el dolor es de tipo cólico y se asocia a distensión, náuseas y ausencia de evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor en la parte inferior derecha del abdomen

Si el dolor se sitúa en la fosa ilíaca derecha, la causa más frecuente es la apendicitis aguda, sobre todo si se acompaña de fiebre y dolor a la palpación en el punto de McBurney.

La Cleveland Clinic destaca la importancia de considerar otras causas ginecológicas, como quistes ováricos o embarazo ectópico en mujeres en edad reproductiva.

En niños, la adenitis mesentérica y la enfermedad de Crohn pueden simular este cuadro y deben incluirse en el diagnóstico diferencial.

Dolor en la parte inferior izquierda del abdomen

El dolor localizado en la zona inferior izquierda es típico de la diverticulitis, proceso inflamatorio del colon sigmoide, especialmente en adultos mayores, según la Mayo Clinic.

Se manifiesta con fiebre, alteraciones en el ritmo intestinal y dolor focal. Otras causas incluyen el síndrome del intestino irritable y la colitis isquémica.

Si el dolor se sitúa en la fosa ilíaca derecha, la causa más frecuente es la apendicitis aguda, sobre todo si se acompaña de fiebre y dolor a la palpación en el punto de McBurney. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor en el hipogastrio o suprapúbico

El área suprapúbica es el asiento de patologías de la vejiga, útero y colon sigmoide.

Las infecciones urinarias provocan dolor y molestias al orinar, mientras que en mujeres jóvenes, la dismenorrea, la endometriosis o la enfermedad pélvica inflamatoria pueden ser responsables del dolor hipogástrico.

El Manual MSD sugiere considerar siempre la posibilidad de embarazo ectópico ante dolor agudo en esta región.

Dolor de aparición súbita y signos de alarma

Según la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic, es fundamental identificar los siguientes signos de alarma ante dolor abdominal:

Dolor súbito e intenso

Abdomen rígido

Desmayos

Hipotensión

Fiebre alta persistente

Vómitos incoercibles

Sangrado digestivo

La presencia de cualquiera de estos síntomas requiere atención médica urgente, ya que pueden corresponder a cuadros que ponen en riesgo la vida.

El dolor abdominal cambia de significado según la región donde se manifieste, los órganos implicados y el contexto clínico.

Zonas del abdomen y los dolores y posibles causas médicas asociadas a cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis cuidadoso de la localización, el tipo de dolor y los síntomas asociados es fundamental para orientar el diagnóstico y decidir la urgencia de la intervención.

Las guías institucionales recomiendan siempre integrar la exploración física con pruebas complementarias racionales para garantizar una evaluación segura y efectiva.