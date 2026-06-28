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México usará el color verde para su partido contra Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

En el partido inaugural ante Sudáfrica, la Selección Mexicana saltó al campo con la camiseta verde y consiguió la victoria

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México usará la playera verde contra su partido ante Sudáfrica (REUTERS)
México usará la playera verde contra su partido ante Sudáfrica (REUTERS)

El encuentro entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá lugar el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Para esta ocasión, la Selección Mexicana vestirá su tradicional camiseta verde.

Tanto la camiseta negra, que se utilizó en el triunfo sobre Corea del Sur, como la blanca, vestida frente a Chequia, quedarán reservadas para futuros compromisos en esta fase de eliminación directa. El primer duelo a eliminación directa del equipo nacional se disputará la próxima semana nuevamente en el Estadio Ciudad de México, ante Ecuador.

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Selección Mexicana.
Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

Cabe recordar que en el partido inaugural ante Sudáfrica, el equipo Tricolor saltó al campo con la camiseta verde y consiguió la victoria gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Esta será la segunda vez en el Mundial 2026 que el equipo azteca utilice esa indumentaria.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Aficionados mexicanos dentro del estadio antes del partido REUTERS/Eloisa Sanchez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Aficionados mexicanos dentro del estadio antes del partido REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan México y Ecuador a los dieciseisavos de final?

La Selección Mexicana concluyó la fase de grupos en la primera posición del Grupo A tras lograr una serie de victorias contundentes.

En su debut, México venció 2-0 a Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones a los nueve minutos y Raúl Jiménez a los 67. En la segunda jornada, el equipo bajo la dirección de Jaime Lozano derrotó 1-0 a Corea del Sur gracias a un tanto de Luis Romo al inicio del segundo tiempo. En el cierre de la etapa de grupos, el conjunto mexicano superó 3-0 a Chequia, con goles de Mateo Chávez al minuto 55, Julián Quiñones al 61 y Álvaro Fidalgo en tiempo de descuento.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra el segundo gol con Erik Lira y Gilberto Mora REUTERS/Hannah Mckay
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Raúl Jiménez de México celebra el segundo gol con Erik Lira y Gilberto Mora REUTERS/Hannah Mckay

Por su parte, Ecuador accedió a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros tras una campaña irregular. El equipo sudamericano arrancó con una derrota 1-0 ante Costa de Marfil, lo que complicó su clasificación desde el inicio. En el segundo encuentro, igualó 0-0 frente a Curasao en un partido de pocas opciones. La última fecha le permitió a Ecuador asegurar su pase al vencer 2-0 a Alemania con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, alcanzando así cuatro puntos y el boleto a los dieciseisavos.

Posibles alineaciones

Ecuador alineará a Hernán Galíndez en la portería; en defensa estarán Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; el mediocampo lo conformarán Alan Franco, Moisés Caicedo y Pedro Vite; mientras que en la delantera figuran John Yeboah, Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo.

Por parte de México, el arco será custodiado por Raúl ‘Tala’ Rangel; la línea defensiva la integrarán Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; en el mediocampo estarán Erik Lira, Gilberto Mora y Álvaro Fidalgo; el frente de ataque lo conformarán Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl Jiménez y Julian Quiñones.

Antecedentes mundialistas entre ambos equipos

La Selección Mexicana y Ecuador disputaron su último encuentro en una Copa del Mundo durante la segunda fecha de la fase de grupos de Corea-Japón 2002.

En aquel duelo, el conjunto mexicano inició en desventaja tras un gol de cabeza de Agustín Delgado Chalá al minuto cinco. El empate llegó a los 28 minutos, cuando Jared Borgetti anotó y abrió el camino a la remontada para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

El triunfo se definió a los 56 minutos con un disparo de larga distancia de Gerardo Torrado, que estableció el marcador final a favor del Tri.

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