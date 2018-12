No es la primera vez que se vincula a la Ciudad de México y sus elevados de contaminación con la incidencia de Alzheimer. En 2016 otra investigación con carácter científico desarrollada por la Universidad de Lancaster, Reino Unido, y publicado en el Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), estableció que en el tejido cerebral de personas que vivieron en la metrópolis mexicana existían pequeñas partículas de metal que se desprenden de los gases de escape de la combustión pueden introducirse por la nariz y viajar hasta el cerebro humano.