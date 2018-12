A nivel mundial hemos visto los casos de la ex modelo y cantante Carla Bruni, casada con el ex presidente francés Nicolás Sarkozy; la periodista Letizia Ortiz, ahora reina de España o Peng Liyuan, esposa del mandatario chino Xi Jingping, quien es soprano profesional y bailarina folclórica. México no se queda atrás y ha tenido varias famosas casadas con gobernadores o incluso presidentes.