En cuanto a Beatriz Gutiérrez, la próxima Coordinadora Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México, no ejercerá el papel convencional de la primera dama. Y no es que se retire por completo de todo cargo público para no ejercerlo, sino todo lo contrario, otras esposas de presidentes en el pasado han creado otro puesto que no son la asistencia social, no es la primera.