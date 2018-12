View this post on Instagram

Ayer tuve la increíble oportunidad de participar en @4womenforum y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. No hay nada que me llene más que estar entre mujeres construyéndonos juntas. Gracias a todas las que estuvieron ahí, escucharon y compartieron sus experiencias. La pasión que tienen por sus proyectos inspira muchísimo. ¡Gracias, gracias!