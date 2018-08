Según han explicado las autoridades sanitarias, las garrapatas se pegan a los animales o a las personas cuando pasan por un lugar infestado, adhiriéndose a la piel, para trasladarse a zonas más calientes como axilas, cabeza, etc. en donde comienzan a chupar sangre para alimentarse. Este proceso no es doloroso, por lo que la mayoría de los afectados no se percata de que trae una garrapata.