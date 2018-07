"Cierta mañana, encontrándose en paños menores, de improviso fue a sacar del cajón de una cómoda una banda tricolor, la que con todo respeto cruzó sobre su pecho para después ir a contemplarse a una luna (espejo) que tenía en el ropero. Se erguía su figura. mirábase cómo le caía aquella insignia, daba un paso a un lado y al otro, monologaba a sí mismo. Entonces se percató de la presencia de doña Ramona, su casera, a quien le dijo: 'no se vaya usted, la he llamado porque he querido que sea usted la primera dama que reconozca en mí al Presidente de la República".