"Yo no he recibido tarjeta. Por eso mi casa está como está, porque no la he reparado, no tengo efectivo para mi casa. Seguimos esperando todavía", asegura Manuel cuando se le pregunta si recibió más de dos tarjetas. Incluso, se enoja: "Perdí mi trabajo en la granja, por esperar que llegaran con la tarjeta. No ha llegado nada".