Mariana Ochoa y Fátima Bosch compartieron asiento en el vuelo de regreso a México tras la final de Miss Universo 2026, celebrada en Puerto Rico, donde ambas se reencontraron fuera del escenario del certamen.
Las dos mexicanas coincidieron en el evento pero no se encontraron durante la gala. El reencuentro ocurrió hasta que abordaron el mismo avión y descubrieron que sus asientos quedaron uno junto al otro.
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Mariana Ochoa compartió el momento en Instagram con una fotografía tomada arriba del avión. En la imagen, la excantante de OV7 aún conserva el peinado y el maquillaje del evento, mientras que Fátima Bosch aparece con el rostro lavado y el cabello amarrado en una cola de caballo.
Mariana Ochoa describe el encuentro como “la sorpresa más bonita de la noche”
“Acá vamos de regreso... qué lindo conocerte, Fátima Bosch”, escribió Mariana Ochoa en una historia de Instagram junto a la primera imagen. En una segunda publicación agregó: “Y la sorpresa más bonita de la noche: compartir el mismo vuelo con Fátima Bosch y poder felicitarnos en persona. ¡Qué bonito coincidir!”.
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Fátima Bosch entregó la corona de Miss Universo tras un año como titular del certamen, luego de haber ganado la edición 2025. La gala de este año reunió a 116 delegadas que compitieron frente a nueve jueces con trayectoria verificada en el concurso.
La participación de Mariana Ochoa en el certamen generó controversia
El reencuentro se da en medio de otra discusión sobre el papel de Mariana Ochoa en Miss Universo 2026. La cantante había declarado que formaría parte del jurado del certamen, pero su nombre no apareció en la lista oficial de los nueve jueces.
El día del evento, Mariana Ochoa subió un video a sus redes sociales donde aclaró que no sería jueza, sino invitada especial, sin explicar la discrepancia con sus declaraciones previas. En una entrevista publicada por Publimetro México el 13 de noviembre de 2026, había dicho: “Creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas”.
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Mariana Ochoa reprogramó un concierto para asistir al certamen
La cantante reprogramó el concierto que tenía previsto para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara. En un comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que dos compromisos profesionales internacionales motivaron el cambio: su asistencia a los Latin Grammy y su participación en la final de Miss Universo 2026.
La nueva fecha publicada en las plataformas de venta de boletos quedó fijada para el 18 de junio de 2027, en el mismo recinto. Algunos usuarios en redes sociales señalaron que la cancelación de la fecha era por la baja venta de boletos, y su asistencia al certamen sólo fue un pretexto, sin embargo, el equipo de Mariana no ha confirmado esta versión.
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Quién ganó Miss Universo 2026
Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, gana Miss Universo 2026 durante la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Con el triunfo, Puerto Rico suma su sexta corona en la historia del certamen, la primera desde 2006 con Zuleyka Rivera.
El Top 5 de la noche queda así:
- Puerto Rico – Jennifer Barreto (ganadora)
- República Dominicana – Melissa Núñez
- Venezuela – Clara Vegas
- Filipinas – Bea Millan-Windorski
- Nueva Zelanda – Georgia Waddington
María Vargas, representante de México, avanza al Top 30, pero no logra colarse entre las 12 semifinalistas. Con ello, México se queda sin posibilidad de bicampeonato tras el reinado de Fátima Bosch, quien entrega la corona a la nueva ganadora durante la ceremonia.
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