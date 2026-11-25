Higinio Martínez aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas. (Senado)

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El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que las elecciones federales y locales de 2027 están garantizadas, luego de que el PAN advirtiera que analiza la posibilidad de no participar en los comicios si el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene los criterios de asignación de diputaciones plurinominales que, a juicio de la oposición, favorecen la sobrerrepresentación de Morena.

El senador morenista consideró que las inconformidades de Acción Nacional sobre la distribución de los espacios legislativos tienen vías institucionales para resolverse y sostuvo que no existe, hasta ahora, algún elemento que justifique que un partido político se retire de la contienda.

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Las declaraciones fueron realizadas este martes 25 de noviembre, durante una entrevista con medios de comunicación en el Senado de la República, donde Martínez fue cuestionado sobre la postura expresada por el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés.

Higinio Martínez afirma que elecciones de 2027 están garantizadas pese a advertencia del PAN

Al preguntarle sobre la posibilidad de que Acción Nacional se abstenga de participar en las elecciones federales del próximo año, el presidente del Senado respondió que, desde su perspectiva, esa decisión no pone en riesgo la realización del proceso electoral.

Higinio Martínez aseguró que las elecciones federales y locales de 2027 se realizarán pese a la advertencia del PAN. (AP Foto/Marco Ugarte)

“Está garantizado el proceso electoral del 27; está garantizado a nivel federal y a nivel local”, afirmó.

Martínez Miranda señaló que, aunque la decisión de participar o no corresponde a cada partido y debe respetarse, actualmente no identifica circunstancias que justifiquen una determinación de esa naturaleza.

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También consideró que las diferencias relacionadas con la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales deben atenderse mediante los procedimientos establecidos, independientemente de si se mantiene el criterio vigente o se determina modificarlo.

PAN analiza no participar en elecciones si el INE mantiene criterio sobre plurinominales

La postura del senador morenista se produjo después de que Ricardo Anaya advirtiera que Acción Nacional mantiene abiertas distintas posibilidades ante la próxima resolución del Consejo General del INE sobre la distribución de las diputaciones de representación proporcional.

Ricardo Anaya no descartó que el PAN se retire de las elecciones de 2027 si el INE mantiene los criterios para repartir diputaciones plurinominales. (PAN)

El legislador panista señaló que la dirigencia nacional del partido fijará una posición una vez que concluya la sesión del organismo electoral prevista para el lunes 30 de noviembre.

Anaya sostuvo que, si el INE mantiene los criterios que, según el PAN, permiten que Morena obtenga una representación legislativa superior a la respaldada por los votos ciudadanos, considerarán que la autoridad electoral perdió legitimidad.

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Aunque no confirmó que el partido vaya a retirarse de la contienda, afirmó que todas las alternativas están sobre la mesa y que su bancada acompañará las acciones que determine la dirigencia nacional.

Morena sostiene que los partidos pueden impugnar la fórmula de asignación

Ante los cuestionamientos sobre la distribución de las diputaciones plurinominales, Higinio Martínez defendió el mecanismo vigente y señaló que los partidos inconformes pueden recurrir al Tribunal Electoral si consideran que existe una interpretación incorrecta.

Higinio Martínez señaló que el PAN puede recurrir al Tribunal Electoral si está inconforme con los criterios de asignación de diputaciones plurinominales.

El senador sostuvo que la representación legislativa debe considerar los votos obtenidos por cada partido político, incluso cuando las candidaturas hayan participado mediante una coalición.

En ese sentido, rechazó que Morena y sus aliados tengan una sobrerrepresentación en las cámaras y argumentó que los resultados deben analizarse a partir de las preferencias ciudadanas por cada fuerza política.

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Entre los planteamientos que expuso durante la entrevista destacó:

La elección de 2027 se realizará tanto en el ámbito federal como en el local.

Los partidos tienen derecho a recurrir a las instancias correspondientes si discrepan de los criterios electorales.

La asignación de plurinominales debe considerar los votos obtenidos por cada partido.

La participación mediante una coalición no elimina las preferencias individuales de los electores por cada fuerza política.

Higinio Martínez llama a los partidos a preparar sus candidaturas para 2027

El presidente del Senado también llamó a Morena y a las demás fuerzas políticas a concentrarse en la selección de sus aspirantes, en lugar de centrar sus esfuerzos en las diferencias sobre la interpretación de las reglas electorales.

Higinio Martínez pidió a los partidos concentrarse en elegir a sus mejores candidatos para las elecciones de 2027. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Señaló que los partidos deben presentar a sus mejores perfiles para que la ciudadanía pueda elegir entre distintas opciones en las contiendas por ayuntamientos, diputaciones y gubernaturas.

“Yo los exhorto a que se pongan a buscar a sus candidatos, los mejores mujeres y hombres, porque la elección se va a decidir el próximo 6 de junio”, expresó.

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Asimismo, consideró que las declaraciones de la oposición forman parte de su estrategia política para cuestionar el proceso electoral, aunque insistió en que actualmente no existe algún elemento que, desde su perspectiva, desacredite su organización.

Ignacio Mier prevé que el PAN reconsidere su postura sobre los comicios

Por separado, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, también se pronunció sobre las declaraciones de Ricardo Anaya y estimó que el PAN reconsiderará la posibilidad de no participar en las elecciones de 2027.

Ignacio Mier consideró que el PAN reconsiderará su advertencia de no participar en las elecciones de 2027.

El presidente de la Junta de Coordinación Política cuestionó la advertencia panista y sostuvo que Acción Nacional es uno de los partidos que más se ha beneficiado del modelo de representación proporcional.

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Mier consideró que las expresiones de Anaya pudieron realizarse durante el debate político y manifestó su expectativa de que el legislador reconsidere su planteamiento.

Además, calificó como irresponsable la posibilidad de que un partido nacional contemple retirarse de una contienda electoral por sus diferencias con los criterios de asignación de legisladores.